Петржела ответил на вопрос, готов ли приехать в Россию на матч ветеранов перед Суперкубком

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела рассказал, готов ли он приехать в Россию ради проведения выставочного матча с легендами «Спартака». Ранее появилась информация, что 8 июля состоится встреча ветеранов этих клубов. Также стало известно, что чешский тренер рассматривается на пост главного тренера команды из Санкт-Петербурга.
«Сейчас такая ситуация… Самолёты в Россию из Чехии не вылетают. Я был бы очень рад, если бы «Зенит» пригласил меня, но точного ответа прямо сейчас дать не могу. Я очень хочу, но не факт, что смогу из-за ситуации в мире. Пока всё не очень понятно», — сказал Петржела в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
Матч за Суперкубок России пройдёт 9 июля в Санкт-Петербурге. Изначально московский «Спартак» намеревался бойкотировать встречу, но затем изменил своё решение.
- 24 июня 2022
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