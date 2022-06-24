«Хватаемся за всё, что можем». Мостовой — о товарищеском матче России с Саудовской Аравией
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Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился мнением о том, что осенью национальная команда может провести встречу с Саудовской Аравией. О такой возможности ранее сообщал «Чемпионат». Экс-игрок выразил уверенность, что российские футболисты могут спокойно победить соперника.
«Почему бы и нет. Можно пройтись катком по Саудовской Аравии. Но кому этот каток сейчас нужен, если мы уже товарищеские игры не знаем, с кем сыграть. Ясно, что нужно играть с любым соперником, но не придавал бы этому значения. Сейчас мы хватаемся за всё, что можем, всё, что движется. Любые варианты в принципе нормальные, но и не совсем логичные», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
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