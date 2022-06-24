Кобелев: Овечкин — настоящий динамовец, любит футбол. Это очень хороший пиар-ход

Бывший главный тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев прокомментировал решение российского хоккеиста Александра Овечкина провести выставочный матч за футбольную команду. Завтра, 25 июня, он сыграет в составе бело-голубых с «Амкалом».



«Александр Овечкин — настоящий динамовец. Понятно, что, если есть возможность сделать какой-то хайп, провести товарищеский матч, почему нет? Я знаю, что Александр очень любит футбол. Но не знаю, как это будет выглядеть с юридической точки зрения. Наверное, это всё в рекламных целях делается. Ещё раз повторюсь, Овечкин очень любит футбол. Если это возможно, на сегодняшний день — это очень хороших ход с точки зрения пиара», — сказал Кобелев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

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