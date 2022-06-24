Экс-тренер ЦСКА Гришин: к бойкоту фанатов отношусь отрицательно. Fan ID есть во всём мире
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Бывший тренер ЦСКА Александр Гришин высказался по поводу бойкота болельщиков армейского клуба. Напомним, активные фанаты красно-синих объявили о бойкоте матчей РПЛ из-за введения Fan ID.
«К бойкоту я отношусь отрицательно. Зачем бойкотировать Fan ID, который есть во всём мире. С другой стороны, болельщиков тоже надо поддержать и найти какой-то компромисс между РФС и фанатами. Мы видим, что и так у нас на стадионы народ не ходит, а будет ходить ещё меньше.
Надо договариваться с фанатами, группировками, старшими ребятами и дальше продолжать делать перформансы, шоу только без хулиганства и мата. Но, думаю, этот момент можно как-то решить, люди же все взрослые, умные», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
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