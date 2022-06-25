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Президент «Вереса»: история олигархического футбола Украины закончена

Президент «Вереса»: история олигархического футбола Украины закончена
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Иван Надеин, являющийся президентом выступающего в УПЛ «Вереса», высказал своё мнение о будущем украинского футбола.

«Я долго раздумывал перед тем, как прийти в футбол. И мы нашли модель народного клуба. Для меня футбол не игрушка, я не готов тратить на это миллионы долларов.

А сейчас, в нынешней ситуации, каждый собственник клуба будет понимать эффективность вложенных средств. Я думаю, что история олигархического футбола на Украине закончена. Каждый клуб будет пытаться выйти на бизнес-составляющую», — приводит слова Надеина UA-Футбол.

Напомним, 24 февраля, на момент приостановки чемпионата, «Верес» занимал девятое место в таблице УПЛ, имея в своём активе 23 очка. Лидировал в первенстве донецкий «Шахтёр», на его счету было 47 очков. Второе место в таблице занимало киевское «Динамо» с 45 очками.

Сборная Украины победила Ирландию в матче Лиги наций.

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