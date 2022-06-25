Меган Рапино осудила решение Верховного суда США по запрещению абортов

Футболистка «ОЛ Рейн» и сборной США Меган Рапино осудила решение Верховного суда США об абортах.



Напомним, накануне Верховный суд США отменил решение по делу «Роу против Уэйда» о законности абортов. Согласно решению, принятому в 1973 году, право на неприкосновенность частной жизни в соответствии с Конституцией США защищает возможность женщины прервать беременность.

«Трудно выразить словами, насколько это печальный день лично для меня, для моих партнёрш по команде, для всех людей, которых это затронет. Это полностью усугубит многие из существующих неравенств, которые есть в нашей стране. Это не обеспечивает безопасность ни одного человека, ни одного ребёнка. Мы знаем, что отсутствие права на аборты не мешает людям их делать. Оно мешает делать безопасные аборты. Не могу выразить, насколько это печально и жестоко», — приводит слова Рапино Sky Sports.