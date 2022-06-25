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Фанаты «Манчестер Юнайтед» проведут новую акцию протеста против владельцев клуба

Фанаты «Манчестер Юнайтед» проведут новую акцию протеста против владельцев клуба
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Болельщики «Манчестер Юнайтед» планируют провести новую мирную акцию протеста против владельцев клуба, сообщает Manchester Evening News.

По информации источника, группа болельщиков намерена провести акцию у стадиона «Олд Траффорд» в преддверии товарищеского матча с «Райо Вальекано», который состоится 31 июля. Ранее фанаты уже устраивали акции протеста перед матчами английской Премьер-лиги прошлого сезона.

По итогам сезона-2021/2022 «Манчестер Юнайтед» занял шестое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Чемпионом страны стал «Манчестер Сити». Новый розыгрыш чемпионата Англии начнётся 6 августа. В матче первого тура АПЛ сезона-2022/2023 «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Брайтон энд Хоув Альбион». Встреча пройдёт 7 августа.

Кто создал больше всего голевых шансов за этот сезон в АПЛ?

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