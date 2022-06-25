Фанаты «Манчестер Юнайтед» проведут новую акцию протеста против владельцев клуба

Болельщики «Манчестер Юнайтед» планируют провести новую мирную акцию протеста против владельцев клуба, сообщает Manchester Evening News.



По информации источника, группа болельщиков намерена провести акцию у стадиона «Олд Траффорд» в преддверии товарищеского матча с «Райо Вальекано», который состоится 31 июля. Ранее фанаты уже устраивали акции протеста перед матчами английской Премьер-лиги прошлого сезона.



По итогам сезона-2021/2022 «Манчестер Юнайтед» занял шестое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Чемпионом страны стал «Манчестер Сити». Новый розыгрыш чемпионата Англии начнётся 6 августа. В матче первого тура АПЛ сезона-2022/2023 «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Брайтон энд Хоув Альбион». Встреча пройдёт 7 августа.

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