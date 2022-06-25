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Лаксальт — о решении ФИФА по легионерам: и что? Я буду продолжать играть в «Динамо»

Лаксальт — о решении ФИФА по легионерам: и что? Я буду продолжать играть в «Динамо»
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Защитник московского «Динамо» Диего Лаксальт прокомментировал решение ФИФА. Ранее организация разрешила российским легионерам приостанавливать контракты на ближайший год. Футболист заявил, что решение никак не повлияет на его будущее, защитник намерен продолжать выступать за московский клуб.

«ФИФА приостанавливает контракты? И что? Я буду продолжать играть в «Динамо», — передаёт слова Лаксальта корреспондент «Чемпионата» Микеле Антонов.

Диего Лаксальт пополнил состав московского «Динамо» летом прошлого года. Вместе с командой он завоевал бронзовые медали Российской Премьер-Лиги и добрался до финала Кубка России по футболу. Там команда уступила «Спартаку» (1:2). Ранее Диего Лаксальт выступал за итальянский «Милан».

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