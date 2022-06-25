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Источник: «Зенит» заплатит за Кассьерру € 4 млн

Источник: «Зенит» заплатит за Кассьерру € 4 млн
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Нападающий «Сочи» Матео Кассьерра сменит клубную прописку в летнее трансферное окно. 25-летний колумбиец пополнит состав «Зенита». Сине-бело-голубые заплатят за форварда примерно € 4 млн, информирует Metaratings.

Согласно сведениям источника, зарплата Кассьерры в «Зените» составит € 1 млн. Ориентировочный срок контракта – три года. Презентация Матео в качестве футболиста санкт-петербургского клуба может состояться уже до конца июня.

Напомним, ранее источники «Чемпионата» сообщили, что «Зенит» и «Сочи» договорились о трансфере нападающего Матео Кассьерры.

Кассьерра стал игроком «Сочи» летом прошлого года. В минувшем сезоне нападающий принял участие в 23 матчах за сочинский клуб, забил 14 голов и отдал шесть результативных передач, став вторым в списке лучших бомбардиров РПЛ.

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