Павел Пивоваров рассказал о процессе подготовки к запуску Кубка лиги

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров рассказал о подготовке нового турнира – Кубка лиги РПЛ. Он поделился информацией о действиях, которые предпринимаются организаторами. Кроме того, функционер сообщил о том, что уже был выбран формат проведения турнира.



«По Кубку лиги у нас много чего сделано. Мы сначала обсудим с руководством лиги все результаты. Статус этого проекта нужно полностью подбить. К нему есть очень большой финансовый интерес. Уверен, что если турнир по какой-то причине не состоится, то это будет не отсутствие финансирования.



Мы выстроили свою работу исходя из срока, который определил исполком РФС — 15 июля.



Есть предложения от ряда спонсоров, но я не готов комментировать незавершённые переговоры.



Формат турнира клубы утвердили — Double Elimination. Это уникальный формат с высокой концентрацией топовых матчей», — передаёт слова Пивоварова корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.