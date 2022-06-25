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Павел Пивоваров рассказал о процессе подготовки к запуску Кубка лиги

Павел Пивоваров рассказал о процессе подготовки к запуску Кубка лиги
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Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров рассказал о подготовке нового турнира – Кубка лиги РПЛ. Он поделился информацией о действиях, которые предпринимаются организаторами. Кроме того, функционер сообщил о том, что уже был выбран формат проведения турнира.

«По Кубку лиги у нас много чего сделано. Мы сначала обсудим с руководством лиги все результаты. Статус этого проекта нужно полностью подбить. К нему есть очень большой финансовый интерес. Уверен, что если турнир по какой-то причине не состоится, то это будет не отсутствие финансирования.

Мы выстроили свою работу исходя из срока, который определил исполком РФС — 15 июля.

Есть предложения от ряда спонсоров, но я не готов комментировать незавершённые переговоры.

Формат турнира клубы утвердили — Double Elimination. Это уникальный формат с высокой концентрацией топовых матчей», — передаёт слова Пивоварова корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.

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