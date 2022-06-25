Вадим Гаранин прокомментировал поражение «Сочи» в матче с «Зенитом»

Главный тренер «Сочи» Вадим Гаранин прокомментировал поражение клуба в матче предсезонного турнира с «Зенитом». Напомним, основное время этой встречи завершилось ничейным исходом – 1:1. А в серии пенальти победа осталась за «Зенитом» (4:2).
«Интересная игра. Мы прекрасно понимаем уровень соперников. Один из лидеров в нашей стране. У нас происходит знакомство с командой. С тем, как играли в предыдущие годы. И хотим понять, что уже мы хотим добавить, чтобы быть гибче. Но положительные моменты уже присутствуют в большом объёме.
Какие-то глобальные выводы делать рано. Нужно время. В первом тайме мы играли в новую схему. Это не так легко. Но для себя отметили, что схема рабочая и футбольная. Во втором тайме вернулись к старой схеме, в которую команда играла три года. Она тоже очень футбольная. Мы понимаем, что это первая игра. Это большая школа для молодых футболистов, которые у нас сейчас есть», — передаёт слова Гаранина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.
- 25 июня 2022
-
22:49
-
22:47
-
22:41
-
22:37
-
22:36
-
22:33
-
22:33
-
22:24
-
22:21
-
22:20
-
22:16
-
22:16
-
22:15
-
22:09
-
21:59
-
21:53
-
21:52
-
21:49
-
21:47
-
21:43
-
21:39
-
21:37
-
21:26
-
20:58
-
20:58
-
20:48
-
20:34
-
20:23
-
20:17
-
20:15
-
20:00
-
19:52
-
19:43
-
19:40
-
19:31