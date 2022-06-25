Вадим Гаранин прокомментировал поражение «Сочи» в матче с «Зенитом»

Главный тренер «Сочи» Вадим Гаранин прокомментировал поражение клуба в матче предсезонного турнира с «Зенитом». Напомним, основное время этой встречи завершилось ничейным исходом – 1:1. А в серии пенальти победа осталась за «Зенитом» (4:2).



«Интересная игра. Мы прекрасно понимаем уровень соперников. Один из лидеров в нашей стране. У нас происходит знакомство с командой. С тем, как играли в предыдущие годы. И хотим понять, что уже мы хотим добавить, чтобы быть гибче. Но положительные моменты уже присутствуют в большом объёме.



Какие-то глобальные выводы делать рано. Нужно время. В первом тайме мы играли в новую схему. Это не так легко. Но для себя отметили, что схема рабочая и футбольная. Во втором тайме вернулись к старой схеме, в которую команда играла три года. Она тоже очень футбольная. Мы понимаем, что это первая игра. Это большая школа для молодых футболистов, которые у нас сейчас есть», — передаёт слова Гаранина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

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