Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Бакаев прокомментировал свой дебютный гол за «Зенит»

Бакаев прокомментировал свой дебютный гол за «Зенит»
Комментарии

Новичок «Зенита» Зелимхан Бакаев прокомментировал свой дебютный гол в составе команды из Санкт-Петербурга. Напомним, полузащитник отметился забитым мячом в матче предсезонного турнира с «Сочи» (1:1, 4:2 – по пенальти).

«Эмоции, ощущения очень хорошие — рад, что смог забить. Жаль, что в основное время не выиграли, а только по пенальти, но вообще это без разницы, главное — победа!

Пару слов о моём голе? Принял мяч, обыграл соперника — на таком уровне нужно быстро принимать решения — и забил, слава богу. Я запомню это на всю жизнь — первый гол за «Зенит». Я очень рад», — приводит слова Бакаева официальный сайт «Зенита».

Зелимхан Бакаев перешёл в «Зенит» на правах свободного агента. Его прошлым клубом был московский «Спартак», который принял решение не продлевать контракт с футболистом.

Первый гол Бакаева за «Зенит» — топ. Как же здорово он убрал защитника! Видео Первый гол Бакаева за «Зенит» — топ. Как же здорово он убрал защитника! Видео
Зачем клубу Бакаев и кто заменит лидеров? 5 вопросов к трансферной кампании «Зенита» Зачем клубу Бакаев и кто заменит лидеров? 5 вопросов к трансферной кампании «Зенита»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022