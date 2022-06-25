Бакаев прокомментировал свой дебютный гол за «Зенит»

Новичок «Зенита» Зелимхан Бакаев прокомментировал свой дебютный гол в составе команды из Санкт-Петербурга. Напомним, полузащитник отметился забитым мячом в матче предсезонного турнира с «Сочи» (1:1, 4:2 – по пенальти).
«Эмоции, ощущения очень хорошие — рад, что смог забить. Жаль, что в основное время не выиграли, а только по пенальти, но вообще это без разницы, главное — победа!
Пару слов о моём голе? Принял мяч, обыграл соперника — на таком уровне нужно быстро принимать решения — и забил, слава богу. Я запомню это на всю жизнь — первый гол за «Зенит». Я очень рад», — приводит слова Бакаева официальный сайт «Зенита».
Зелимхан Бакаев перешёл в «Зенит» на правах свободного агента. Его прошлым клубом был московский «Спартак», который принял решение не продлевать контракт с футболистом.
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