Роналду может перейти в «Челси». Агент футболиста провёл встречу с президентом клуба

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду может перебраться в «Челси», сообщает Football.London.

По сведениям источника, агент звёздного футболиста Жорже Мендеш провёл переговоры с новым владельцем лондонского клуба Тоддом Боули в Португалии, на которых обсуждалось будущее футболиста.

Отмечается, что причиной появления желания у Роналду покинуть клуб является пассивная работа руководства «МЮ» на трансферном рынке нынешним летом.

Ранее появлялась информация о том, что Роналду может перейти в «Баварию», однако в мюнхенском клубе её опровергли.

Контракт Роналду с «МЮ» рассчитан до июня 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в € 30 млн.

Дубль Роналду помог Португалии разгромить Швейцарию в Лиге наций.