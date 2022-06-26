Роналду может перейти в «Челси». Агент футболиста провёл встречу с президентом клуба
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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду может перебраться в «Челси», сообщает Football.London.
По сведениям источника, агент звёздного футболиста Жорже Мендеш провёл переговоры с новым владельцем лондонского клуба Тоддом Боули в Португалии, на которых обсуждалось будущее футболиста.
Отмечается, что причиной появления желания у Роналду покинуть клуб является пассивная работа руководства «МЮ» на трансферном рынке нынешним летом.
Ранее появлялась информация о том, что Роналду может перейти в «Баварию», однако в мюнхенском клубе её опровергли.
Контракт Роналду с «МЮ» рассчитан до июня 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в € 30 млн.
Дубль Роналду помог Португалии разгромить Швейцарию в Лиге наций.
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