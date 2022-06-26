Ди Мария — об интересе «Ювентуса»: сейчас я размышляю, но больше сосредоточен на отдыхе

Экс-полузащитник «Пари Сен-Жермен» Анхель Ди Мария высказал своё мнение об интересе к нему со стороны туринского «Ювентуса» и «Ромы».
«Рома? Мне всё равно. «Ювентус» — это крупнейший клуб в Италии, одна из команд, которые заинтересованы во мне. Сейчас я размышляю, но больше сосредоточен на отдыхе и семье», — приводит слова Ди Марии официальный сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.
Напомним, ранее появилась информация о том, что «Ювентус» отказался от идеи подписания контракта с аргентинским футболистом из-за его долгих раздумий над предложенным контрактом.
Анхель Ди Мария провёл за «ПСЖ» 295 матчей, в которых забил 93 гола и отдал 119 результативных передач. В июне этого года полузащитник покинул парижский клуб на правах свободного агента.
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