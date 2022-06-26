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Невероятный гол звезды сборной Англии Люси Бронз. Видео

Невероятный гол звезды сборной Англии Люси Бронз. Видео
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Футболистка сборной Англии Люси Бронз забила блистательный гол в товарищеском матче с женской сборной Нидерландов (5:1), который состоялся вчера, 24 июня.

Права на видео принадлежат УЕФА

Крайней защитнице английской сборной удался удар, который в начальной фазе выглядел как перспективный навес на дальнюю штангу ворот противниц. Однако футбольный снаряд, минув всех участниц эпизода, угодил прямо в сетку ворот сборной Нидерландов.

Люси Бронз этим летом пополнила состав женской команды «Барселоны». В 2020 году защитница сборной Англии была признана лучшим игроком в мире.

Товарищеский матч между сборными Англии и Нидерландов завершился разгромной победой англичанок со счётом 5:1. Помимо Люси Бронз забитыми мячами в составе победителей отметились Элла Тун, Лорен Хемп и дважды Бет Мид.

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