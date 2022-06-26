Невероятный гол звезды сборной Англии Люси Бронз. Видео

Футболистка сборной Англии Люси Бронз забила блистательный гол в товарищеском матче с женской сборной Нидерландов (5:1), который состоялся вчера, 24 июня.
Права на видео принадлежат УЕФА
Крайней защитнице английской сборной удался удар, который в начальной фазе выглядел как перспективный навес на дальнюю штангу ворот противниц. Однако футбольный снаряд, минув всех участниц эпизода, угодил прямо в сетку ворот сборной Нидерландов.
Люси Бронз этим летом пополнила состав женской команды «Барселоны». В 2020 году защитница сборной Англии была признана лучшим игроком в мире.
Товарищеский матч между сборными Англии и Нидерландов завершился разгромной победой англичанок со счётом 5:1. Помимо Люси Бронз забитыми мячами в составе победителей отметились Элла Тун, Лорен Хемп и дважды Бет Мид.
- 26 июня 2022
-
15:35
-
15:19
-
15:19
-
15:18
-
15:18
-
15:01
-
14:56
-
14:51
-
14:45
-
14:41
-
14:38
-
14:35
-
14:33
-
14:27
-
14:20
-
14:10
-
14:06
-
13:59
-
13:55
-
13:45
-
13:37
-
13:25
-
13:23
-
13:06
-
12:57
-
12:56
-
12:51
-
12:42
-
12:38
-
12:35
-
12:29
-
12:23
-
12:06
-
12:05
-
11:58