Мама Овечкина рассказала, сыграет ли сын в футбол за «Динамо» ещё раз

Татьяна Овечкина, мама хоккеиста Александра Овечкина, прокомментировала участие своего сына в футбольном матче. 36-летний спортсмен сыграл в составе московского «Динамо» в товарищеском матче с «Амкалом» (5:0).

«Сыграет ли Саша в футбол за «Динамо» когда-нибудь ещё раз? «Динамо» — это большой клуб, можно сказать, бренд нашего отечественного спорта. Это команда мастеров, в которую не так-то просто попасть. Люди тренируются с самого раннего возраста, чтобы потом играть в футбол за «Динамо» на самом высшем уровне. Об этом многие мечтают. Саша вышел на поле, сыграл и осуществил свою мечту. Получится ли у него сделать это ещё раз — говорить всё-таки сложно», — рассказала Овечкина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.