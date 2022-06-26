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Садио Мане определился с игровым номером в «Баварии»

Садио Мане определился с игровым номером в «Баварии»
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Новичок «Баварии» нападающий Садио Мане определился с игровым номером в мюнхенском клубе.

Как сообщает официальный сайт «Баварии», 30-летний сенегалец будет играть под 17-м номером. Ранее он принадлежал защитнику Жерому Боатенгу, полузащитникам Марку ван Боммелу и Кристиану Циге и другим.

«Я выбрал 17-й номер на футболке «Баварии» и нацелен отпраздновать большой успех с моей командой и этим номером. Теперь я с нетерпением жду начала подготовки к сезону с моими новыми партнёрами по команде», — сказал Мане.

Напомним, 22 июня «Бавария» объявила о трансфере нападающего «Ливерпуля» Мане. Статистический портал Transfermarkt оценивает стоимость перехода в € 32 млн. Контракт Садио с мюнхенским клубом рассчитан до 2025 года.

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