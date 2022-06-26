Садио Мане определился с игровым номером в «Баварии»

Новичок «Баварии» нападающий Садио Мане определился с игровым номером в мюнхенском клубе.



Как сообщает официальный сайт «Баварии», 30-летний сенегалец будет играть под 17-м номером. Ранее он принадлежал защитнику Жерому Боатенгу, полузащитникам Марку ван Боммелу и Кристиану Циге и другим.



«Я выбрал 17-й номер на футболке «Баварии» и нацелен отпраздновать большой успех с моей командой и этим номером. Теперь я с нетерпением жду начала подготовки к сезону с моими новыми партнёрами по команде», — сказал Мане.



Напомним, 22 июня «Бавария» объявила о трансфере нападающего «Ливерпуля» Мане. Статистический портал Transfermarkt оценивает стоимость перехода в € 32 млн. Контракт Садио с мюнхенским клубом рассчитан до 2025 года.

Футболисты, которых продавали слишком дёшево: