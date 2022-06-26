Садио Мане определился с игровым номером в «Баварии»

Новичок «Баварии» нападающий Садио Мане определился с игровым номером в мюнхенском клубе.
Как сообщает официальный сайт «Баварии», 30-летний сенегалец будет играть под 17-м номером. Ранее он принадлежал защитнику Жерому Боатенгу, полузащитникам Марку ван Боммелу и Кристиану Циге и другим.
«Я выбрал 17-й номер на футболке «Баварии» и нацелен отпраздновать большой успех с моей командой и этим номером. Теперь я с нетерпением жду начала подготовки к сезону с моими новыми партнёрами по команде», — сказал Мане.
Напомним, 22 июня «Бавария» объявила о трансфере нападающего «Ливерпуля» Мане. Статистический портал Transfermarkt оценивает стоимость перехода в € 32 млн. Контракт Садио с мюнхенским клубом рассчитан до 2025 года.
Футболисты, которых продавали слишком дёшево:
- 26 июня 2022
-
23:06
-
23:05
-
23:00
-
22:58
-
22:51
-
22:44
-
22:39
-
22:22
-
22:17
-
22:14
-
21:59
-
21:44
-
21:41
-
21:38
-
21:32
-
21:30
-
21:19
-
21:14
-
21:03
-
20:58
-
20:52
-
20:43
-
20:40
-
20:35
-
20:25
-
20:24
-
20:19
-
20:16
-
20:03
-
20:00
-
19:55
-
19:38
-
19:35
-
19:32
-
19:28