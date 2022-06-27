Легенда «Манчестер Сити» продолжит карьеру в Бразилии

Полузащитник и капитан «Манчестер Сити» Фернандиньо перейдёт летом в «Атлетико Паранансе».

Как сообщает известный итальянский журналист и инсайдер Фабрицио Романо, 37-летний бразилец подпишет контракт с южноамериканской командой сроком на два года.



Примечательно, что ранее новость об уходе Фернандиньо стала сюрпризом для главного тренера «горожан» Хосепа Гвардиолы, который сказал: «Я не знал об этом, это для меня новость. Посмотрим, что произойдёт в конце сезона. Я не знаю, что будет».



Напомним, Фернандиньо перешёл в «Манчестер Сити» летом 2013 года из донецкого «Шахтёра» за € 40 млн. С тех пор он провёл за «горожан» 373 встречи, в которых забил 25 голов и отдал 32 результативные передачи, получив 86 жёлтых и 3 красные карточки.