Легенда «Манчестер Сити» продолжит карьеру в Бразилии
Поделиться
Полузащитник и капитан «Манчестер Сити» Фернандиньо перейдёт летом в «Атлетико Паранансе».
Как сообщает известный итальянский журналист и инсайдер Фабрицио Романо, 37-летний бразилец подпишет контракт с южноамериканской командой сроком на два года.
Примечательно, что ранее новость об уходе Фернандиньо стала сюрпризом для главного тренера «горожан» Хосепа Гвардиолы, который сказал: «Я не знал об этом, это для меня новость. Посмотрим, что произойдёт в конце сезона. Я не знаю, что будет».
Напомним, Фернандиньо перешёл в «Манчестер Сити» летом 2013 года из донецкого «Шахтёра» за € 40 млн. С тех пор он провёл за «горожан» 373 встречи, в которых забил 25 голов и отдал 32 результативные передачи, получив 86 жёлтых и 3 красные карточки.
Комментарии
- 27 июня 2022
-
03:19
-
03:13
-
02:53
-
02:21
-
02:13
-
01:55
-
01:38
-
01:36
-
01:28
-
01:13
-
01:02
-
00:46
-
00:25
-
00:20
- 26 июня 2022
-
23:56
-
23:41
-
23:38
-
23:26
-
23:17
-
23:13
-
23:13
-
23:06
-
23:05
-
23:00
-
22:58
-
22:51
-
22:44
-
22:39
-
22:22
-
22:17
-
22:14
-
21:59
-
21:44
-
21:41
-
21:38
Партнерский контент