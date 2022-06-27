«Томь» не сыграет в новом сезоне на профессиональном уровне. Клуб не получил лицензию

Футбольный клуб «Томь» не сыграет в новом сезоне чемпионата России на профессиональном уровне. Клуб не получил лицензию для выступления в ФНЛ-2, информирует «Матч ТВ». Источники «Чемпионата» подтверждают эту информацию.

Согласно сведениям источника, Российский футбольный союз (РФС) направил в «Томь» соответствующее письмо, в котором сказано, что клуб не лицензирован. Причина отказа в лицензировании заключается в том, что учредители «Томи» и не завизировали гарантийного письма, подтверждающего бюджет клуба. В «Томи» сами отправили в РФС договоры займов и копии спонсорских контрактов на сумму около 80 млн рублей, но это не удовлетворило футбольные власти.

Напомним, ранее «Томь» не получила лицензию для выступления в Первой лиге (ранее – ФНЛ), где по итогам сезона-2021/2022 финишировала на 14-м месте в таблице. После этого клуб попытался заявиться в ФНЛ-2.