Романо: Джордан Ларссон расторг контракт со «Спартаком»

Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон сегодня, 27 июня, расторг контракт с московским клубом, сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальных сетях.

По информации источника, шведский футболист уже получил несколько предложений от других клубов.

Напомним, Ларссон стал игроком «Спартака» в 2019 году. В апреле нападающий перешёл на правах аренды в шведский АИК. Ларссон принял участие в 11 матчах чемпионата Швеции, забил три гола и отдал три результативные передачи. Ранее форвард выступал за «Хельсингборг», «Норрчёпинг» и другие команды. С 2018 года Ларссон вызывается в национальную команду Швеции.

«Спартак» по итогам сезона-2021/2022 занял десятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.