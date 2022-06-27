Гендиректор «Торпедо»: мы будем поддерживать Алаева на посту президента РПЛ
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Генеральный директор «Торпедо» Денис Маслов высказался об отставке Ашота Хачатурянца с поста президента Российской Премьер-Лиги, а также дал свою оценку назначению Александра Алаева на пост исполняющего обязанности президента лиги.
«Я сожалею о том, что не смог поработать с Хачатурянцем лично. Желаю ему только успехов. Что касается Алаева, его я знаю лично, работал с ним, поэтому всё будет хорошо. Буду поддерживать Алаева на посту президента РПЛ», — приводит слова Маслова «РБ Спорт».
Ранее сегодня, 27 июня, президент Российской Премьер-Лиги Ашот Хачатурянц объявил о том, что покинет пост руководителя лиги. Он проработал в должности президента чуть больше полугода. Предыдущим главой РПЛ с 2007 года был Сергей Прядкин.
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