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Женский ФК «Атлетико» пополнил состав двумя новыми футболистками

Женский ФК «Атлетико» пополнил состав двумя новыми футболистками
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Футболистка «Ювентуса» и сборной Чехии Андреа Сташкова, а также представительница женского «Эспаньола» Ксения Перес пополнили состав ЖФК «Атлетико» (Мадрид). Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Отмечается, что Андреа Сташкова перешла в «Атлетико» на правах свободного агента. Она подписала контракт с мадридским клубом до 2024 года. В минувшем сезоне футболистка сборной Чехии сумела 14 раз поразить ворота соперниц. Шесть из этих 14 голов Сташкова забила в рамках розыгрыша женской Лиги чемпионов. Также футболистка отметилась в прошлом сезоне девятью результативными передачами.

Ксения Перес подписала контракт с «Атлетико» до 2025 года. До этого на протяжении всей карьеры Перес выступала за «Эспаньол». 20-летняя футболистка играет на позиции центральной защитницы.

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