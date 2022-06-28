Мостовой прокомментировал возможный переход Баринова в «Динамо»

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой прокомментировал возможный переход полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова в «Динамо».



«С учётом того, что уйдут Моро и Шиманьски, то хорошее усиление. Но опять вопрос к «Локомотиву»: они в том чемпионате начудили и сейчас продолжают. «Локомотив» потеряет лидера.



Лидерский характер Баринова? Характер — это хорошо. Без характера в футболе вообще никуда нельзя. Так и должно быть. Помимо характера, надо многое другое делать. Баринов — разрушитель. Он должен доказывать, потому что времена молодого и перспективного игрока закончились. Надо выходить на новый уровень. Нужно где-то взять на себя игру, забить, отдать. Ломать — не строить. Прыгать в подкатах и отбирать не так тяжело делать, как строить», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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