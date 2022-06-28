Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гётце — о переходе в «Айнтрахт»: хочу кое-что доказать самому себе

Гётце — о переходе в «Айнтрахт»: хочу кое-что доказать самому себе
Комментарии

Полузащитник Марио Гётце прокомментировал свой переход из ПСВ в «Айнтрахт».

«Думаю, множество факторов убедили меня перейти в «Айнтрахт». Конечно, к ним относятся клуб, болельщики, стадион, чемпионат. Это хороший набор для меня. Также я вёл переговоры с официальными лицами клуба. Именно это подтолкнуло меня заключить контракт с франкфуртским клубом.

В «Айнтрахте» я хочу кое-что доказать самому себе. Это самое главное. Всё остальное от меня не зависит, поэтому я не придаю этому большого значения. Я хочу доказать, что способен работать, чтобы самосовершенствоваться. У меня есть такое желание как у спортсмена», — приводит слова Гётце L'Equipe.

Гётце выступал за ПСВ с 2020 года. За это время хавбек принял участие в 77 матчах, в которых забил 18 голов и отдал 18 результативных передач.

Новость по теме
Тренер «Айнтрахта»: мы не собираемся адаптировать наш стиль игры под Марио Гётце
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022