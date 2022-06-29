Агент сообщил, что «Рубин» и «Локомотив» получат деньги за переход Кварацхелии в «Наполи»

Агент Мамука Джугели, представляющий интересы грузинского полузащитника Хвичи Кварацхелии, рассказал о выплатах бывшим клубам игрока после перехода в «Наполи».



«Есть итальянцы, есть президент «Рубина» Сайманов. Мы «Рубин» никогда в жизни не обманем. Всё остальное будет решаться мирным путём. Каждый клуб, за который играл Хвича, начиная с батумского «Динамо», тбилисского «Динамо», «Локомотива» — всем что-то полагается. То, что официально полагается, каждый из этих клубов получит. Суммы определяет ФИФА. Всё по заслугам.



Заслуга «Рубина» самая большая после меня и отца, то, что Хвича сейчас в «Наполи». Сначала помог отец, потом я, а затем клуб Сайманова. «Наполи» купил игрока у батумского «Динамо», не у «Рубина». А здесь каждая команда получает свою долю. Вот батумское «Динамо» получает свою долю, от них 5-10% получает «Рубин» и остальные. Это уже дела батумского клуба. Это компенсация. А как иначе? У Хвичи контракт с батумским «Динамо», а деньги получает «Рубин»? Так не бывает. Это Италия — там всё жёстко и официально», — сказал Джугели в интервью, опубликованном на YouTube-канале журналиста Нобеля Арустамяна.

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