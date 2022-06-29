«Бавария» определилась с потенциальной заменой Роберта Левандовского

Нападающий французского «Лилля» Джонатан Дэвид может продолжить карьеру в немецкой Бундеслиге. В услугах 22-летнего футболиста заинтересована «Бавария», сообщает Get German Football News со ссылкой на Bild.



По информации источника, мюнхенцы подпишут Дэвида, если клуб покинет нападающий Роберт Левандовски. В качестве альтернативного варианта выступает форвард «Штутгарта» Саша Калайджич, однако «Бавария» не рассматривает вариант с подписанием австрийца как основной.



Напомним, Роберт Левандовски близок к переходу в каталонскую «Барселону». Сообщалось, что сине-гранатовые предложили € 40 млн плюс бонусы за трансфер поляка, но «Бавария» хочет получить минимум € 50 млн.



В прошлом сезоне Левандовски сыграл в 46 матчах во всех турнирах, в которых забил 50 голов и сделал семь результативных передач. Контракт форварда с клубом рассчитан до июня 2023 года.

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