Перейра признался, что не хотел бы возвращаться в «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андреас Перейра, который выступает на правах аренды за бразильский «Фламенго», заявил, что хочет продолжить карьеру в бразильском клубе на постоянной основе.



«Я не могу решить где мне играть, так как это право клуба, но сам бы хотел продолжить выступать за «Фламенго». Сейчас ситуация не в моих руках. Скоро мы все обсудим и примем решение, какой исход будет лучше для клуба, а какой для меня. В любом случае мне тут нравится», — приводит Фабрицио Романо слова Перейры.

Перейра стал игроком «Манчестер Юнайтед» в 2012 году. С тех пор Андреас в 75 матчах за команду забил четыре гола и отдал пять результативных передач. Соглашение между сторонами истекает в конце следующего сезона.