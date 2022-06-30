Кавазашвили назвал клеймом с отрицательным отзывом слова Глушенкова о «Спартаке»
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Бывший советский футболист Анзор Кавазашвили отреагировал на слова экс-игрока московского «Спартака» Максима Глушенкова, который перешёл в «Крылья Советов». Футболист заявил, что он рад своему уходу и давно этого хотел.
«Это нехороший поступок со стороны Глушенкова. Я бы так никогда не поступил. Это говорит о многом. Человек не думает о будущем. Пройдёт некоторое время, и он, может быть, вернётся в «Спартак» работать как функционер, а на нём уже висит клеймо с отрицательным отзывом», — сказал Кавазашвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
Напомним, в сезоне-2021/2022 Глушенков выступал за «Крылья Советов» на правах аренды. В составе самарского клуба он провёл 29 матчей, забил семь голов и отдал две результативные передачи.
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