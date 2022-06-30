«Спартак» объявил о продлении контракта с братьями-близнецами Шитовыми

Московский «Спартак» на своём официальном сайте объявил о пролонгации сотрудничества с братьями Виталием и Владиславом Шитовыми.

«Спартак» продлил соглашения с Виталием и Владиславом Шитовыми. Теперь 19-летние братья-близнецы связаны контрактами с нашим клубом до мая 2026 года. Желаем Виталию и Владу дальнейшего прогресса и больших побед со «Спартаком»!» — написала пресс-служба красно-белых.

Напомним, братья Шитовы присоединились к академии «Спартака» в 2015 году. 19-летние футболисты выступали за «Спартак-2», который недавно был расформирован. Таким образом, благодаря продлению контракта игроки остались в структуре красно-белых. Владислав уже успел провести два матча за основную команду «Спартака», Виталий пока не дебютировал.