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«Локомотив» продолжает политику Рангника». Сенников — о назначении Циннбауэра

«Локомотив» продолжает политику Рангника». Сенников — о назначении Циннбауэра
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Бывший игрок «Локомотива» Дмитрий Сенников прокомментировал назначение Йозефа Циннбауэра на пост главного тренера железнодорожников.

«Честно, не знаю, кто это такой, не слышал о нём ранее. Почему клубы выбирают тренеров, которых никто не знает? Сейчас время такое, не все к нам поедут, поэтому такой выбор и делается. Понятно, что «Локомотив» продолжает политику Рангника, вся система построена под клуб. Должен был быть какой-то немецко-австрийский специалист, который был бы близок по тренерскому пониманию к системе Рангника.

Я не удивлён тем, что пришёл новый тренер. Все команды – с главным тренером, а у «Локомотива» главный с припиской «исполняющий обязанности». Теперь есть с кого спрашивать за результат, а то был Хапов, но руководил командой Комппер. Это неправильно. Не может же в следующем году быть так же», — сказал Сенников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

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