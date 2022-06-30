«Моя благодарность «Спартаку» будет вечной». Камоцци трогательно попрощался с клубом

Франко Камоцци, бывший советник президента «Спартака» Леонида Федуна, трогательным заявлением попрощался с московским клубом. Ранее стало известно, что контракт Камоцци истёк и специалист принял решение не пролонгировать сотрудничество с красно-белыми.
«Пришло время попрощаться. После шести лет работы, профессионализма и результатов мой опыт в «Спартаке» закрыт. Это были трансформационные яркие шесть лет, но также очень сложные. Шесть лет, где я достиг своих личных целей, которые закончились завоеванием Кубка России. Я очень горжусь тем, что именно я рекомендовал клубу приобрести Ларссона, Соболева, Умярова, Мозеса, Хлусевича, Пруцева и последнего новичка – Зиньковского
Прощаюсь с президентом, приветствую и благодарю тех, кто всегда верил в меня, и Зарему Салихову. Я прощаюсь с Евгением Мележиковым, который понял, кто я такой. Приветствую молчаливого, но верного и драгоценного человека — Дмитрия Платонова. Приветствую сотрудников службы безопасности, секретариат клуба и юридический отдел. Прощаюсь с игроками, которых я встретил и с которыми я сотрудничал. Надеюсь, вы сможете собрать все титулы в будущем. Я прощаюсь с фанатами клуба и болельщиками. Моя благодарность клубу будет вечной», — приводит слова Камоцци «РИА Новости Спорт».
Напомним, в сезоне-2021/2022 «Спартак» занял лишь 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Красно-белые реабилитировались за неудачу в чемпионате победой в Кубке России. В финале турнира было обыграно московское «Динамо» (2:1).
- 30 июня 2022
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