В «Торпедо» рассказали, на каком этапе находится реконструкция стадиона имени Стрельцова

Технический директор «Торпедо» Кирилл Макарищев высказался о реконструкции стадиона имени Эдуарда Стрельцова.

«Мы оптимизировали структуру стадиона, сейчас его площадь стала 50 тыс. квадратных метров. Рядом со стадионом будет находиться тренировочное поле, которое мы будем лицензировать для того, чтобы на нём можно было играть в ФНЛ-1, ФНЛ-2. Первый этап заключался в том, чтобы сделать так, чтобы не прерывать тренировочный процесс в оздоровительно-физкультурном комплексе «Торпедо». Чтобы начать демонтаж стадиона, мы построили ФОК и обеспечили безболезненный переезд комплекса. Этап второй – это демонтаж раздевалок. Подрядчик вышел из земли, приступаем к кровле, фасадам. Сейчас начали разрабатывать концепцию досмотрового павильона. Сдача стадиона запланирована на конец 2025 года, как и было анонсировано ранее.



Что касается сроков строительства, то были сдвиги, связанные с пандемией, согласования тех или иных архитектурных конструктивов. Сделаем всё, чтобы выполнить всё в срок», — передаёт слова Макарищева корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.