Тихонов — об Аршавине: такие люди в нашей стране редко рождаются

Бывший футболист московского «Спартака» Андрей Тихонов ответил на вопрос, кого он считает лучшим – себя или экс-игрока «Зенита» и лондонского «Арсенала» Андрея Аршавина. По словам Тихонова, талант Аршавина перевешивает любые другие факторы в этом выборе.
«Кто лучше – Аршавин или я? Во-первых, мы играли в разные десятилетия. И футбол стал другим, и поля, и стадионы. Аршавин – талант, я за Андрея. Такие люди рождаются в нашей стране редко. Это футболист с большой буквы. Его высказывания – ничего страшного, мы все такие, у всех в жизни такие моменты бывают. Мы говорим об индивидуальных качествах. Возможно, я забил больше или создавал больше моментов. Но есть талант Аршавина — он гораздо сильнее многих наших футболистов. Конечно, я за Андрея», – сказал Тихонов в эфире «Матч ТВ».
Напомним, Аршавин и Тихонов встретятся на поле 8 июля во время матча ветеранов «Спартака» и «Зенита». Это мероприятие приурочено к Суперкубку России по футболу, который состоится уже 9 июля.
- 1 июля 2022
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