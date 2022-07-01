Кечинов: Крал не потеря для «Спартака» — он уже давно не в команде

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов прокомментировал решение чешского полузащитника Алекса Крала приостановить контракт с красно-белыми. Ранее клуб объявил, что футболист приостановил соглашение на один год.

«Ну какая это потеря? Он уже давно не в команде. Его отдавали в аренду. Он бы мог пригодиться в центре. Но тренер уже ознакомился и посчитал, что Крал ему не пригодится ни в каком качестве. Есть молодые ребята на эту позицию. Есть немолодой Зобнин, но опытный и один из лидеров команды. Есть Мартинс, который непонятно, вернётся ли.



Меня не удивляет решение Крала приостановить контракт. Всё понятно, когда футболисты из недружественных стран. Рыбус только остался. Но ему 32 года, и задача — заработать как можно больше денег. Поэтому плюнул на чемпионат мира, остался в «Спартаке» заработать денег. Крал из Чехии, был в АПЛ — сюда уже не захочет. Это не потеря», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.