У Пике и Шакиры возникли разногласия по поводу места проживания их детей

Защитник «Барселоны» Жерар Пике и колумбийская певица Шакира, которые объявили о своём расставании, не могут договориться о том, где будут жить их дети. У бывшей пары двое детей: Милан (9 лет) и Саша (6 лет), сообщает Lavan Guardia.

Стороны обратились в юридические фирмы и ведут переговоры по этому вопросу.

По данным источника, Шакира предложила взять детей с собой в Майами и поселиться там. Взамен она предложила бы Пике возможность часто видеться с детьми.

Пике, в свою очередь, не устраивает, что Милан и Саша, попрощаются с окружающей средой, знакомой им с рождения. На данный момент позиции радикально противоположны, хотя Пике и Шакира согласны с тем, что необходимо продолжать переговоры для достижения взаимопонимания на благо несовершеннолетних детей.

Пике и Шакира находились в отношениях с 2011 года, при этом они не состояли в официальном браке.