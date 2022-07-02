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У Пике и Шакиры возникли разногласия по поводу места проживания их детей

У Пике и Шакиры возникли разногласия по поводу места проживания их детей
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Защитник «Барселоны» Жерар Пике и колумбийская певица Шакира, которые объявили о своём расставании, не могут договориться о том, где будут жить их дети. У бывшей пары двое детей: Милан (9 лет) и Саша (6 лет), сообщает Lavan Guardia.

Стороны обратились в юридические фирмы и ведут переговоры по этому вопросу.

По данным источника, Шакира предложила взять детей с собой в Майами и поселиться там. Взамен она предложила бы Пике возможность часто видеться с детьми.

Пике, в свою очередь, не устраивает, что Милан и Саша, попрощаются с окружающей средой, знакомой им с рождения. На данный момент позиции радикально противоположны, хотя Пике и Шакира согласны с тем, что необходимо продолжать переговоры для достижения взаимопонимания на благо несовершеннолетних детей.

Пике и Шакира находились в отношениях с 2011 года, при этом они не состояли в официальном браке.

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