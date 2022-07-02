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Полузащитник «Пари НН» Майга: всегда мечтал играть в РПЛ. Рад, что перешёл в этот клуб

Полузащитник «Пари НН» Майга: всегда мечтал играть в РПЛ. Рад, что перешёл в этот клуб
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Полузащитник «Пари НН» Мамаду Майга, имеющий российское гражданство, прокомментировал свой переход в новый клуб из «Велеса». Накануне игрок подписал трёхлетний контракт с нижегородцами. Футболист заявил, что давно мечтал выступать в команде из Российской Премьер-Лиги.

«Я рад, что перешёл в «Пари НН». Мой агент сказал мне, что есть интерес, я ему сказал, что это хороший вариант. Я всегда мечтал играть в РПЛ. Желание стало реальностью. Очень рад этому.

Сначала всегда сложно. Я постараюсь быстрее адаптироваться. Скорости в РПЛ быстрее, чем в ФНЛ — совсем другие. Я буду работать. Больше всего в команде общаюсь с Сулеймановым и Милсоном», — сказал Майга в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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