Канчельскис: до чего Слуцкий довёл «Рубин»? Как можно было вылететь? Он убил клуб

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис высказался о главном тренере казанского «Рубина» Леониде Слуцком.
«Надо смотреть футбол правильно и серьёзно! У нас же в стране теоретиков много. Вот, например, теоретик у нас один был — Слуцкий. До чего он довёл «Рубин»? В Голландии «архивнулся», в Англии «архивнулся», а сейчас «Рубин» убил, уничтожил.
Слуцкий просто теоретик, он не практик. Как можно было «Рубин» отправить в Первую лигу? Он никогда не играл в футбол и не понимает, что это», — цитирует Канчельскиса «РБ Спорт».
Напомним, «Рубин» по итогам сезона-2021/2022 занял 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Казанская команда напрямую вылетела в Первую лигу. В первый российский дивизион также отправился тульский «Арсенал».
- 2 июля 2022
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