Канищев: неразумно тратить на Эраковича € 12 млн. «Зенит» может играть составом, что есть

Бывший советский футболист Александр Канищев прокомментировал слухи о возможном переходе в «Зенит» защитника «Црвены Звезды» Страхини Эраковича за € 12 млн. По его мнению, тратить такие деньги на 21-летнего сербского футболиста — неразумно.
«В данных условиях, в которых оказался наш футбол, тратить € 10-12 млн может показаться неразумным. Играть в чемпионате России «Зенит» может тем составом, который есть, ещё долгое время и всех обыгрывать. Может быть, мы чего-то не знаем. Может быть, завтра двери в Европу для нас будут открыты, а «Зенит» уже полностью готов к этому. Что касается Эраковича, то тут можно угадать, а можно и не угадать. Этот шаг кажется рискованным, учитывая, сколько на этого молодого футболиста потратят. Но, наверное, у «Зенита» не всё так плохо с денежными знаками, и он может себе позволить выложить такую сумму. Мы же не знаем действительного положения вещей», — сказал Канищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
- 3 июля 2022
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