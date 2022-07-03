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У «Зенита» будет приоритетная возможность трансфера Эраковича, если поступит предложение

У «Зенита» будет приоритетная возможность трансфера Эраковича, если поступит предложение
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Президент «Црвены Звезды» Светозар Миялович сообщил, что у «Зенита» будет приоритетная возможность трансфера защитника сербского клуба Страхини Эраковича, если санкт-петербургский клуб сделает предложение.

«Мы сотрудничаем с «Зенитом», поэтому в случае предложения клуб будет иметь приоритетную возможность трансфера игрока. Но только в случае предложения», — передаёт слова Мияловича корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Ранее стало известно, что Эракович готов перейти в российский клуб. Игрока не смущает отсутствие еврокубков, он может согласиться на трансфер в случае выгодного предложения. Несколько месяцев назад появилась информация, что в услугах Эраковича также заинтересовано московское «Динамо».

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