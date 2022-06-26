«Торино» намерен арендовать Алексея Миранчука у «Аталанты» с правом выкупа

26-летний российский атакующий полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук привлёк внимание другого итальянского клуба – «Торино», сообщает Calcio Atalanta.

«Торино», который возглавляет 46-летний сербский специалист Иван Юрич, намерен предложить «Аталанте» арендное соглашение, которое будет включать в себя право выкупа российского футболиста. При этом, источник отмечает, что дни Миранчука в «Аталанте» уже совершенно точно сочтены – клуб решительно настроен компенсировать хотя бы часть затрат на приобретение игрока.

Напомним, Миранчук стал игроком «Аталанты» в сентябре 2020 года, перейдя из московского «Локомотива» за € 14,5 млн. В минувшем сезоне на счету Алексея 25 матчей за бергамасков во всех турнирах, в которых он отметился двумя забитыми мячами и пятью результативными передачами.

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