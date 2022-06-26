«Торино» намерен арендовать Алексея Миранчука у «Аталанты» с правом выкупа

26-летний российский атакующий полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук привлёк внимание другого итальянского клуба – «Торино», сообщает Calcio Atalanta.
«Торино», который возглавляет 46-летний сербский специалист Иван Юрич, намерен предложить «Аталанте» арендное соглашение, которое будет включать в себя право выкупа российского футболиста. При этом, источник отмечает, что дни Миранчука в «Аталанте» уже совершенно точно сочтены – клуб решительно настроен компенсировать хотя бы часть затрат на приобретение игрока.
Напомним, Миранчук стал игроком «Аталанты» в сентябре 2020 года, перейдя из московского «Локомотива» за € 14,5 млн. В минувшем сезоне на счету Алексея 25 матчей за бергамасков во всех турнирах, в которых он отметился двумя забитыми мячами и пятью результативными передачами.
Футболисты, которых продавали слишком дёшево.
- 26 июня 2022
-
03:23
-
03:14
-
03:03
-
02:47
-
02:41
-
02:30
-
01:58
-
01:57
-
01:40
-
01:35
-
01:16
-
00:57
-
00:54
-
00:33
-
00:23
-
00:17
-
00:10
- 25 июня 2022
-
23:59
-
23:54
-
23:53
-
23:48
-
23:46
-
23:40
-
23:27
-
23:26
-
23:21
-
23:21
-
23:17
-
23:15
-
23:12
-
23:12
-
22:55
-
22:55
-
22:49
-
22:47