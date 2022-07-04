«ПСЖ» будет строить новую академию на территории будущей базы

«ПСЖ» хочет построить новую академию, которая будет отвечать всем современным стандартам.
Планируется, что уьтрасовременный комплекс будет возвёден на территории будущей тренировочной базы клуба в пригороде Парижа, Пуасси, сообщает L’Équipe.
Напомним, что в минувшем сезоне «Пари Сен-Жермен» стал чемпионом Франции за четыре тура до конца первенства. Данный титул стал десятым для столичной команды. «ПСЖ» сравнялся с «Сент-Этьеном» по количеству титулов в Лиге 1. Парижский клуб является самым титулованным во Франции. Помимо чемпионских титулов, в коллекции «ПСЖ» 14 Кубков Франции и девять Кубков французской лиги.
«ПСЖ» продемонстрировал новый комплект домашней формы, в котором команда будет выступать на протяжении сезона-2022/2023. Соответствующие фотографии разместила пресс-служба клуба из Франции.
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