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«ПСЖ» будет строить новую академию на территории будущей базы

«ПСЖ» будет строить новую академию на территории будущей базы
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«ПСЖ» хочет построить новую академию, которая будет отвечать всем современным стандартам.

Планируется, что уьтрасовременный комплекс будет возвёден на территории будущей тренировочной базы клуба в пригороде Парижа, Пуасси, сообщает L’Équipe.

Напомним, что в минувшем сезоне «Пари Сен-Жермен» стал чемпионом Франции за четыре тура до конца первенства. Данный титул стал десятым для столичной команды. «ПСЖ» сравнялся с «Сент-Этьеном» по количеству титулов в Лиге 1. Парижский клуб является самым титулованным во Франции. Помимо чемпионских титулов, в коллекции «ПСЖ» 14 Кубков Франции и девять Кубков французской лиги.

«ПСЖ» продемонстрировал новый комплект домашней формы, в котором команда будет выступать на протяжении сезона-2022/2023. Соответствующие фотографии разместила пресс-служба клуба из Франции.

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