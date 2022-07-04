«Манчестер Юнайтед» не планирует продавать Криштиану Роналду

Английский «Манчестер Юнайтед» не планирует продавать португальского форварда Криштиану Роналду, несмотря на его намерение покинуть клуб этим летом. Об этом сообщает издание Sky Sports.

Недавно стало известно, что Криштиану Роналду решил покинуть клуб уже в это трансферное окно и просил агента подобрать ему новую команду. Однако «Манчестер Юнайтед» не разделяет решение игрока и не планирует продавать его, а также ждёт португальца на тренировочном сборе уже в ближайшие дни.

Криштиану вернулся в английский клуб прошлым летом. Контрактное соглашение Роналду с «Манчестер Юнайтед» рассчитано до 2023 года. В прошлом сезоне он провёл 38 матчей во всех турнирах, в которых забил 24 гола и сделал три результативные передачи.