Полузащитник «Зенита» Вендел может перейти в «Наполи» или «Эвертон»

Полузащитник «Зенита» Вендел может покинуть Россию и продолжить карьеру в Европе. Агент бразильца предложил его услуги «Наполи» и «Эвертону», которые интересовались Венделом ещё до его перехода в «Зенит», информирует Coluna Dofla.
Согласно сведениям источника, Вендел и его семья хотят вернуться в Бразилию, и у футболиста есть предложение от «Фламенго». Однако агент бразильца настаивает на том, чтобы игрок продолжил выступления в Европе. Кроме того, представителю Вендела не понравилось отношение «Фламенго» в переговорах. В связи с этим агент пытается найти для 24-летнего футболиста вариант продолжения карьеры в Европе.
Напомним, в конце июня Вендел вернулся в Санкт-Петербург и присоединился к «Зениту». Ранее стало известно, что ФИФА разрешила иностранцам приостанавливать контракты с российскими клубами на один год. Возможностью воспользовался форвард «Зенита» Юри Алберто, который на правах аренды перешёл в «Коринтианс».
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