Александр Кержаков включил игрока «Нижнего Новгорода» в топ-5 молодых футболистов РПЛ

Бывший главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков составил свой топ-5 молодых футболистов Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022.

Примечательно, что Кержаков включил в рейтинг одного игрока «Нижнего Новгорода» — Иброхимхалила Юлдошева. На первом месте в топ-5 Кержакова оказался лучший бомбардир прошлого сезона РПЛ — Гамид Агаларов из «Уфы».

«Чемпионат» проводил голосование за премию лучшему молодому футболисту РПЛ в прошедшем сезоне. Участие в голосовании принимали капитаны и главные тренеры команд РПЛ.

Выбор Александра Кержакова:

1. Гамид Агаларов («Уфа»);

2. Никита Кривцов («Краснодар»);

3. Арсен Захарян («Динамо»);

4. Руслан Литвинов («Спартак»);

5. Иброхимхалил Юлдошев («Нижний Новгород»).

Участникам голосования был представлен список из 50 молодых футболистов (как россиян, так и легионеров), собранный редакцией «Чемпионата». При этом туда были включены только игроки, которым на момент начала сезона было не больше 21 года. Также участники голосования могли включать в список своих кандидатов. Тренеры и капитаны могли выбрать не более трёх футболистов из своего клуба, в том числе игравших в аренде. Впоследствии участники голосования расставляли игроков по пяти позициям. За каждую позицию футболист набирал определённое количество баллов.