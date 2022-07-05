Александр Кержаков включил игрока «Нижнего Новгорода» в топ-5 молодых футболистов РПЛ

Бывший главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков составил свой топ-5 молодых футболистов Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022.
Примечательно, что Кержаков включил в рейтинг одного игрока «Нижнего Новгорода» — Иброхимхалила Юлдошева. На первом месте в топ-5 Кержакова оказался лучший бомбардир прошлого сезона РПЛ — Гамид Агаларов из «Уфы».
«Чемпионат» проводил голосование за премию лучшему молодому футболисту РПЛ в прошедшем сезоне. Участие в голосовании принимали капитаны и главные тренеры команд РПЛ.
Выбор Александра Кержакова:
1. Гамид Агаларов («Уфа»);
2. Никита Кривцов («Краснодар»);
3. Арсен Захарян («Динамо»);
4. Руслан Литвинов («Спартак»);
5. Иброхимхалил Юлдошев («Нижний Новгород»).
Участникам голосования был представлен список из 50 молодых футболистов (как россиян, так и легионеров), собранный редакцией «Чемпионата». При этом туда были включены только игроки, которым на момент начала сезона было не больше 21 года. Также участники голосования могли включать в список своих кандидатов. Тренеры и капитаны могли выбрать не более трёх футболистов из своего клуба, в том числе игравших в аренде. Впоследствии участники голосования расставляли игроков по пяти позициям. За каждую позицию футболист набирал определённое количество баллов.
- 5 июля 2022
-
14:07
-
14:00
-
13:50
-
13:46
-
13:40
-
13:37
-
13:35
-
13:23
-
13:15
-
13:11
-
13:03
-
13:00
-
12:59
-
12:55
-
12:51
-
12:43
-
12:40
-
12:27
-
12:26
-
12:20
-
12:18
-
12:15
-
12:12
-
12:11
-
12:06
-
12:00
-
11:57
-
11:50
-
11:45
-
11:39
-
11:28
-
11:25
-
11:20
-
11:15
-
11:15