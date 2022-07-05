Капитан «Зенита» Кержаков не включил Агаларова в топ-3 молодых футболистов РПЛ

Голкипер и капитан санкт-петербургского «Зенита» Михаил Кержаков составил свой топ-5 молодых футболистов Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022.



Примечательно, что лучший бомбардир минувшего розыгрыша чемпионата России — Гамид Агалвров из «Уфы» — не вошёл в тройку лучших молодых игроков по мнению Кержакова.

«Чемпионат» проводил голосование за премию лучшему молодому футболисту РПЛ в прошедшем сезоне. Участие в голосовании принимали капитаны и главные тренеры команд РПЛ.

Выбор Михаила Кержакова:

1. Данила Прохин («Ростов»/«Сочи»).

2. Кирилл Кравцов («Зенит»).

3. Арсен Захарян («Динамо»).

4. Гамид Агаларов («Уфа»).

5. Константин Тюкавин («Динамо»).

Участникам голосования был представлен список из 50 молодых футболистов (как россиян, так и легионеров), собранный редакцией «Чемпионата». При этом туда были включены только игроки, которым на момент начала сезона было не больше 21 года. Также участники голосования могли включать в список своих кандидатов. Тренеры и капитаны могли выбрать не более трёх футболистов из своего клуба, в том числе игравших в аренде. Впоследствии участники голосования расставляли игроков по пяти позициям. За каждую позицию футболист набирал определённое количество баллов.