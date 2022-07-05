Капитан «Зенита» Кержаков не включил Агаларова в топ-3 молодых футболистов РПЛ

Голкипер и капитан санкт-петербургского «Зенита» Михаил Кержаков составил свой топ-5 молодых футболистов Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022.
Примечательно, что лучший бомбардир минувшего розыгрыша чемпионата России — Гамид Агалвров из «Уфы» — не вошёл в тройку лучших молодых игроков по мнению Кержакова.
«Чемпионат» проводил голосование за премию лучшему молодому футболисту РПЛ в прошедшем сезоне. Участие в голосовании принимали капитаны и главные тренеры команд РПЛ.
Выбор Михаила Кержакова:
1. Данила Прохин («Ростов»/«Сочи»).
2. Кирилл Кравцов («Зенит»).
3. Арсен Захарян («Динамо»).
4. Гамид Агаларов («Уфа»).
5. Константин Тюкавин («Динамо»).
Участникам голосования был представлен список из 50 молодых футболистов (как россиян, так и легионеров), собранный редакцией «Чемпионата». При этом туда были включены только игроки, которым на момент начала сезона было не больше 21 года. Также участники голосования могли включать в список своих кандидатов. Тренеры и капитаны могли выбрать не более трёх футболистов из своего клуба, в том числе игравших в аренде. Впоследствии участники голосования расставляли игроков по пяти позициям. За каждую позицию футболист набирал определённое количество баллов.
- 5 июля 2022
-
15:34
-
15:26
-
15:24
-
15:21
-
15:20
-
15:10
-
15:10
-
15:00
-
14:58
-
14:51
-
14:47
-
14:45
-
14:44
-
14:37
-
14:32
-
14:30
-
14:20
-
14:19
-
14:07
-
14:00
-
13:50
-
13:46
-
13:40
-
13:37
-
13:35
-
13:23
-
13:15
-
13:11
-
13:03
-
13:00
-
12:59
-
12:55
-
12:51
-
12:43
-
12:40