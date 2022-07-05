Рифат Жемалетдинов рассказал, как себя чувствует после перенесённой операции

Футболист московского «Локомотива» Рифат Жемалетдинов после перенесённой тяжелой операции рассказал о состоянии своего здоровья.

«Со здоровьем всё отлично. Что касается даты моего возвращения в Москву для продолжения восстановления, то пока еще не ясно», — приводит слова Жемалетдинова «РИА Новости Спорт».

В июне Рифат получил повреждение ахиллова сухожилия во время предсезонного сбора. Сообщалось, что Жемалетдинов пропустит от 7 до 9 месяцев. В данный момент он проходит этап реабилитации в одной их испанских клиник.

В минувшем сезоне Рифат Жемалетдинов провел 30 матчей во всех турнирах, отметившись девятью голами и семью голевыми передачами. Также игрок вошел в список 33 лучших игроков сезона по версии Российского РФС.