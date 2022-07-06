Спортивный директор «Унион Эспаньола»: мы отклонили предложение ЦСКА по Мендесу

Предложение московского ЦСКА по 22-летнему капитану чилийского «Унион Эспаньола» Виктору Мендесу, выступающему на позиции опорного хавбека, в размере € 975 тыс. было отклонено. Об этом сообщает La Tercera со ссылкой на El Deportivo.

«Действительно, нам поступило предложение, но мы от него отказались. Мы не говорим о цифрах, но считаем, что игрок стоит для нас гораздо больше предложенной суммы. Это ключевой футболист для нашего проекта», — приводит слова спортивного директора «Унион Эспаньола» Луиса Бакедано.

Как отмечает источник, «Унион Эспаньола» хочет заработать на продаже игрока не менее € 2,6 млн.

В нынешнем сезоне Мендес принял участие в 15 встречах за «Унион Эспаньол» во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и четырьмя результативными передачами. Его контракт с клубом рассчитан до 31 декабря 2024 года. В декабре 2021 года он дебютировал за основную сборную Чили, на его счету сейчас два матча. Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 2,3 млн.

Футболисты, которых продавали слишком дёшево.