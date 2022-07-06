Ещенко резко ответил на слова Лещука о том, что вратарь не подаст руку Умярову

Бывший футболист «Спартака» Андрей Ещенко резко ответил на слова вратаря московского «Динамо» Игоря Лещука, что голкипер не пожмёт руку полузащитнику «Спартака» Наилю Умярову.



«Тут можно сказать, что хитрости всегда помогают. Любые. Наверное, Фомин не очень стрессоустойчивый, раз мандраж сыграл.



Надо у Лещука спросить: «Когда ты будешь вести 1:0, а останется играть две-три минуты, никто не будет тянуть время? Это же тоже хитрость — ты тоже поступаешь неправильно. Тебе тоже руку не подавать?» Все это футбольные хитрости, все об этом знают. Просто они так это преподносят, как будто у них что-то, принадлежащее им, забрали», — цитирует Ещенко «Спорт-экспресс».



Напомним, «Спартак» и «Динамо» играли в финал Кубка России сезона-2021/2022. Красно-белые оказались сильнее соперника со счётом 2:1. На последних минутах встречи «Динамо» било пенальти, но полузащитник Даниил Фомин не реализовал 11-метровый. Полузащитник Наиль Умяров рассказал, что перед ударом пытался отвлечь игрока соперника.