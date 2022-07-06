Осинькин: с Кубком лиги не сможем обойтись такой же обоймой, как в прошлом сезоне

Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин рассказал о подготовке команды к сезону и формировании состава.



«Не можем сказать, что качеством игры с «Ахматом» довольны. Но это футбол, мы сегодня победили. Но главное, что мы набираем физическую форму. Мы уже ближе подходим к сезону, у нас сейчас уже выстраиваются более точные определённые связи. Думаю, что к следующий игре, к товарищеской игре с Екатеринбургом 9 июля, мы будем в ещё лучшей форме.



Обойма у нас была и раньше понятная. Сейчас надо определиться уже с тем, кто в какой форме, кто сейчас, может быть, у нас добавится, и тогда уже будет видна окончательная картина, окончательный состав. Но в целом, наверное, контуры его видны были ещё в прошлом сезоне.



Очень важно сейчас понять, в каком формате будет Кубок лиги. Кубок лиги будет добавлять в календарь чемпионата очень большое количество игр, и такой же обоймой, как в прошлом сезоне, в этом году мы не сможем обойтись, поэтому у нас должен быть глубже состав.



До начала чемпионата ещё 11 дней, и трансферное окно закрывается 9 сентября. Невозможно всё это вот сделать только к 16 июля, дню старта чемпионата», — сказал Осинькин в интервью пресс-службе «Крыльев Советов».



Вчера команда провела два товарищеских матча с грозненским «Ахматом». В первой игре «Крылья» одержали победу со счётом 1:0, во второй — 2:1.



Напомним, в прошлом сезоне РПЛ самарский клуб занял восьмое место. Новый чемпионат начнётся для команды 16 июля гостевым матчем с «Оренбургом».