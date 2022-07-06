Романо: Ди Мария перешёл в «Ювентус»

Аргентинский полузащитник Анхель Ди Мария стал футболистом туринского «Ювентуса». Об этом сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо на своей странице в «Твиттере».
С 1 июля 34-летний футболист находится в статусе свободного агента, так как его контракт с «ПСЖ» истёк.
В парижском клубе на счету Ди Марии 295 матчей, 93 мяча и 119 голевых передач.
Ранее полузащитник также выступал за такие клубы, как мадридский «Реал», «Манчестер Юнайтед», португальская «Бенфика», аргентинский «Росарио Сентраль».
За сборную Аргентины у Ди Марии 122 матча и 25 мячей. Вместе со своей национальной командой футболист в прошлом году стал победителем Кубка Америки.
Вместе с «Реалом» Ди Мария выиграл Лигу чемпионов в сезоне-2013/2014.
Был признан футболистом года в Аргентине в 2014 году.
- 6 июля 2022
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